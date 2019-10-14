100 миллионов тенге задолжали алиментщики своим детям в Атырауской области

Два неплательщика привлечены к уголовной ответственности, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта altaynews.kz Как рассказали в прокуратуре Атырауской области, с начала года по сегодняшний день по результатам реагирования прокуратуры Курмангазинского района за неисполнение обязанностей по уплате алиментов 2 должника привлечены к уголовной ответственности. - По представлению прокуратуры района в отношении должника Рыспаева (задолженность по алиментам составляет 1,9 млн тенге) начато досудебное расследование по ст.139 УК РК «Неисполнение обязанностей по уплате сре