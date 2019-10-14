Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

100 миллионов тенге задолжали алиментщики своим детям в Атырауской области

Два неплательщика привлечены к уголовной ответственности, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта altaynews.kz Как рассказали в прокуратуре Атырауской области, с начала года по сегодняшний день по результатам реагирования прокуратуры Курмангазинского района за неисполнение обязанностей по уплате алиментов 2 должника привлечены к уголовной ответственности. - По представлению прокуратуры района в отношении должника Рыспаева (задолженность по алиментам составляет 1,9 млн тенге) начато досудебное расследование по ст.139 УК РК «Неисполнение обязанностей по уплате сре
gorod
100 миллионов тенге задолжали алиментщики своим детям в Атырауской области
Два неплательщика привлечены к уголовной ответственности, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото с сайта altaynews.kz Как рассказали в прокуратуре Атырауской области, с начала года по сегодняшний день по результатам реагирования прокуратуры Курмангазинского района за неисполнение обязанностей по уплате алиментов 2 должника привлечены к уголовной ответственности. - По представлению прокуратуры района в отношении должника Рыспаева (задолженность по алиментам составляет 1,9 млн тенге) начато досудебное расследование по ст.139 УК РК  «Неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей»  и приговором Курмангазинского районного суда он осужден на один год ограничения свободы, - отметили в прокуратуре. Кроме того, по акту надзора должник Ажбенов привлечен к уголовной ответственности по той же статье, однако постановлением прокурора района дело прекращено, так как он погасил долг по алиментам в размере 400 тысяч тенге. - В результате проведенной по инициативе прокуратуры Курмангазинского района «Ярмарки вакансий» трудоустроено 5 человек, которые имеют задолженность по алиментам. Центром занятости на учет в качестве безработных поставлено 6 должников, - объяснили прокуроры. В целом мерами прокурорского реагирования в области количество безработных должников, имеющих задолженность по алиментам, снижено с 2,5 тысяч до 724. Погашен долг на общую сумму свыше 100 млн тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА
алименты неуплата

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article