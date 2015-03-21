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Социум

100 пассажиров авиарейса «Астана-Уральск» застряли в Актобе

Около 100 пассажиров авиарейса, следовавшего из Астаны в Уральск, вынуждены были ночевать в аэропорту Актобе. Об этом Tengrinews.kz сообщил один из пассажиров. Фото с сайта Tengrinews.kz По его словам, самолет авиакомпании Bekair вынуждено сел в Актобе в пятницу в 18:30 по местному времени. Пассажирам объяснили, что рейс откладывается до 7 утра из-за тумана в Уральске. При этом на просьбу людей обеспечить их питанием, а также разместить их, девушка, представившаяся сначала представителем Bekair, а затем заявившая, что она представитель другой компании, ответила, что компания ничего не должна.
Marat
100 пассажиров авиарейса «Астана-Уральск» застряли в Актобе
Около 100 пассажиров авиарейса, следовавшего из Астаны в Уральск, вынуждены были ночевать в аэропорту Актобе. Об этом Tengrinews.kz сообщил один из пассажиров.
Фото с сайта Tengrinews.kz
Фото с сайта Tengrinews.kz
Фото с сайта Tengrinews.kz По его словам, самолет авиакомпании Bekair вынуждено сел в Актобе в пятницу в 18:30 по местному времени. Пассажирам объяснили, что рейс откладывается до 7 утра из-за тумана в Уральске. При этом на просьбу людей обеспечить их питанием, а также разместить их, девушка, представившаяся сначала представителем Bekair, а затем заявившая, что она представитель другой компании, ответила, что компания ничего не должна. "Среди нас женщины с детьми, взрослые люди. Питания нет, а до рейса еще целых 9 часов. Никто даже не интересуется нашим положением. Помогите пожалуйста! Мы не знаем к кому обратиться, так как все телефоны авиакомпании, указанные на сайте, мы обзвонили, нам помогать отказались и теперь не берут трубку", - сообщил пассажир. "У пассажирки одной пропал багаж. Все возмущены тем фактом, что аэропорт Уральска не разрешает другим авиакомпаниям совершать полеты в Уральск, так как Bekair вытесняет всех, а сами не могут обеспечить нормальных услуг", - написал пассажир.
аэропорт пассажиры

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