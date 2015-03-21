100 пассажиров авиарейса «Астана-Уральск» застряли в Актобе

Около 100 пассажиров авиарейса, следовавшего из Астаны в Уральск, вынуждены были ночевать в аэропорту Актобе. Об этом Tengrinews.kz сообщил один из пассажиров. Фото с сайта Tengrinews.kz По его словам, самолет авиакомпании Bekair вынуждено сел в Актобе в пятницу в 18:30 по местному времени. Пассажирам объяснили, что рейс откладывается до 7 утра из-за тумана в Уральске. При этом на просьбу людей обеспечить их питанием, а также разместить их, девушка, представившаяся сначала представителем Bekair, а затем заявившая, что она представитель другой компании, ответила, что компания ничего не должна.