100% учащихся начальных классов в ЗКО охвачены бесплатным питанием

Питание организовано за счет местного бюджета, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта school35.tuapse.ru По словам акима ЗКО Гали Искалиева, наша область одна из трех регионов по республике, в которых за счет местного бюджета 100% учащихся начальных классов охвачены бесплатным питанием. В настоящее время школьные столовые Уральска переходят на электронный формат обслуживания. Также по словам главы региона, в ЗКО обеспечен 100% охват дошкольным воспитанием детей. - Вместе с тем, есть очередь в дошкольные объекты для детей от 1 до 3 лет. Для снижения остроты проб