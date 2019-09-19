по котельным – в Западно-Казахстанской области (84,8%), Атырауской (91,3%), Мангистауской (94,2%), Акмолинской (95,3%), Алматинской (96%) областях;

по сетям теплоснабжения – в Нур-Султане (73,6%) и в Атырауской области (86,3%) областях и в Алматы (91%);

по сетям водоснабжения – в Нур-Султане (71,6%), в Западно-Казахстанской области (79%), в Актюбинской области (79,4%), в Туркестанской области (81,3%), в Мангистауской области (88,1%).

Иллюстративное фото из архива "МГ" О подготовке к отопительному сезону в городах и регионах Казахстана рассказал на пресс-конференции вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев. Он сообщил, что по плану МИИР завершить подготовку всех объектов к отопительному сезону, в том числе инженерных сетей, автономных котельных, необходимо до 15 октября. – Сроки подачи отопления примерно определяются так: 1 октября – для социальной инфраструктуры, 15 октября – для жилых домов. Однако это не догма. Мы ориентируемся на температурные параметры. Если в течение трёх-пяти дней снижается температура до восьми-десяти градусов, необходимо подавать отопление, – сказал он. Каирбек Ускенбаев сообщил, что в некоторых регионах продолжаются ремонтные работы, и их должны завершить до начала отопительного сезона. Работы продолжаются:По данным МИИР, по состоянию на 16 сентября задолженность казахстанцев за коммунальныесоставляет 11,6 млрд тенге. Высокая дебиторская задолженность сохраняется в Алматы – 2,7 млрд тенге, Нур-Султане – 1,7 млрд тенге, Шымкенте – 1,3 млрд тенге, в Мангистауской области – 1,5 млрд тенге. Каирбек Ускенбаев также рассказал, что потребность в угле составляет примерно 10,4 млн тонн. На сегодняшний день заготовлено 4,9 млн тонн или 47%. –Шубаркольский уголь в Нур-Султане стоит 11,4 тысячи тенге за тонну, экибастузский – 9,5 тысячи тенге, цена на каражарский варьируется от 11 до 13,2 тысячи тенге, на майкубинский – от 12,2 до 12,5 тысячи тенге, – сказал он. Вице-министр подчеркнул, что цены на уголь постоянно контролируют. Если потребителей не устраивает качество угля, они могут обратится с жалобой в местные исполнительные органы, напомнил Каирбек Ускенбаев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.