- по котельным – в Западно-Казахстанской области (84,8%), Атырауской (91,3%), Мангистауской (94,2%), Акмолинской (95,3%), Алматинской (96%) областях;
- по сетям теплоснабжения – в Нур-Султане (73,6%) и в Атырауской области (86,3%) областях и в Алматы (91%);
- по сетям водоснабжения – в Нур-Султане (71,6%), в Западно-Казахстанской области (79%), в Актюбинской области (79,4%), в Туркестанской области (81,3%), в Мангистауской области (88,1%).
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