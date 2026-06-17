Министерство внутренних дел представило статистику правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, за пять месяцев 2026 года.

МВД РК представило данные о противодействии наркопреступности за пять месяцев 2026 года. По информации ведомства, особое внимание уделяется пресечению распространения запрещённых веществ в цифровой среде с использованием новых технологий.

Всего с начала года в стране зарегистрировано более 3 тысяч уголовных наркоправонарушений, из которых порядка 1,5 тысячи составляют наркопреступления. Ликвидировано шесть ОПГ, включая одну транснациональную. Также пресечена деятельность 12 лабораторий по производству синтетических наркотиков и 42 фитолабораторий. Подробности работы в интернет-пространстве озвучил заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Ельдар Абдикенов.

- В рамках противодействия незаконному обороту наркотиков в интернете через систему "Кибернадзор" на блокировку направлено около 12 тысяч интернет-ресурсов, использовавшихся для рекламы и продажи запрещенных веществ. Совместно с Национальным банком приняты меры по пресечению финансовых операций, связанных с наркобизнесом. Приостановлены подозрительные транзакции на сумму свыше 107 миллионов тенге, заблокированы около 125 тысяч иностранных платежных карт, проводится проверка данных по 20 тысячам криптокошельков, - сообщил он.

Из незаконного оборота изъято 466 килограммов синтетических веществ и более 11 тонн прекурсоров. Наряду с оперативно-розыскными мероприятиями ведомство осуществляет профилактическую работу.