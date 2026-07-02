12-летняя девочка скончалась в инфекционной больнице Уральска

Трагедия произошла в областной инфекционной больнице, куда ребенка госпитализировали с диагнозом "гнойная ангина". Родные погибшей Дамели Абдрахмановой уверены, что причиной её скоропостижной кончины стали халатность и медлительность медицинского персонала.

Сгорела за сутки

12-летняя Дамели поступила в стационар 28 июня. По словам близких, девочка жаловалась на сильные боли в горле. В приемном покое ей поставили диагноз "гнойная ангина" и определили в палату. Мать Дамели хотела остаться в больнице вместе с ней, однако из-за возраста девочки находиться в стационаре законному представителю не разрешили.

Уже на следующее утро состояние ребенка резко ухудшилось.

- В понедельник утром Дамели позвонила нам и сказала, что ей плохо и сильно стучит сердце. Бабушка велела ей срочно позвать врачей, но дочка ответила, что ей лишь поставили градусник и ушли. Мы сразу же выехали в больницу, но по дороге нам сообщили, что Дамели перевели в реанимацию. Когда мы приехали, выяснилось, что ребенок уже умер, - рассказывает дядя девочки Галымжан Абдрахманов.

Что зафиксировали камеры?

Убитые горем родственники убеждены: Дамели скончалась прямо в палате, и до реанимационного отделения её довезти просто не успели. Чтобы восстановить хронологию событий, члены семьи вместе с сотрудниками полиции изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных в коридоре больницы.

По словам родных, на кадрах отчетливо видно, как из палаты выбегает соседка Дамели и начинает звать на помощь медперсонал.

- Каталка застряла в дверях палаты. Врачи стояли там толпой. О какой реанимации в коридоре может идти речь? Хотя нам до этого утверждали, будто медики провели все необходимые реанимационные процедуры. Мы считаем, что это чистой воды халатность и безответственность. Если бы помощь оказали вовремя и квалифицированно, трагедии бы не случилось. У нее была обычная ангина, она не была тяжелобольной, это не рак. И ребенок умирает на следующий же день, - возмущаются родственники.

Близкие подчеркивают, что Дамели росла абсолютно здоровым ребенком, не состояла на медицинском учете, а в прошлом году прошла полный чекап организма, который не выявил никаких патологий.

Намерены добиться наказания

Точная причина смерти 12-летней девочки пока официально не установлена. Родственники погибшей не намерены оставлять случившееся безнаказанным. В ближайшее время они планируют подать официальное заявление в правоохранительные органы и инициировать детальную проверку действий врачей инфекционной больницы.

- Если мы оставим это дело просто так, то это будет не последняя детская смерть. Я понятия не имею, как родители смогут пережить это горе. Как можно было допустить смерть 12-летнего ребенка? - говорит тетя погибшей Айгуль Наурызбаева.

Сегодня, 2 июля, Дамели Абдрахманову проводили в последний путь. Проститься с девочкой пришли десятки человек - родственники, знакомые и подруги. Дамели была старшим ребенком в семье, у её родителей остались двое сыновей.

Редакция mgorod.kz ожидает официальных комментариев от Управления здравоохранения ЗКО и руководства областной инфекционной больницы.