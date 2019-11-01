12 тонн сена сгорело у жителя ЗКО

Пожар произошел 30 октября поселке Жымпиты Сырымского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе ДЧС ЗКО, вызов на пульт пожарных о том, что горит сено, поступил в 15.10. - К моменту прибытия пожарных расчетов оно уже полыхало открытым пламенем. Пожар потушили, но огонь уничтожил 11,5 тонн сена. В 18.29 пожар был ликвидирован. Всего в тушении было задействовано 3 человек личного состава и 1 единица техники, - пояснили в ДЧС ЗКО. Причина, ущерб и виновные лица устанавливаются. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читател