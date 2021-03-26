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Социум

13 тысяч кубометров талой воды откачали с улиц Уральска

Коммунальные службы города работают в круглосуточном режиме, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Весна вступает в свои права, и в течение нескольких дней на территории области активно начал таять снег. На некоторых участках Уральск напоминает город на воде. – Без резиновых сапог в этом году точно не обойтись, при этом сапоги должны быть до ушей. Утонуть можно в этих лужах, машины наполовину в воде ездят. Где коммунальные службы, которые должны вывозить воду? Они работают лишь на центральных улицах. Скоро талыми водами затопит весь частный сектор в районе Второго рабочего, - говорит жит
Арайлым Усербаева
13 тысяч кубометров талой воды откачали с улиц Уральска
Коммунальные службы города работают в круглосуточном режиме, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
13 тысяч кубометров талой воды откачали с улиц Уральска
13 тысяч кубометров талой воды откачали с улиц Уральска
Весна вступает в свои права, и в течение нескольких дней на территории области активно начал таять снег. На некоторых участках Уральск напоминает город на воде. – Без резиновых сапог в этом году точно не обойтись, при этом сапоги должны быть до ушей. Утонуть можно в этих лужах, машины наполовину в воде ездят. Где коммунальные службы, которые должны вывозить воду? Они работают лишь на центральных улицах. Скоро талыми водами затопит весь частный сектор в районе Второго рабочего, - говорит житель города Михаил. К слову, такого же мнения придерживаются жители улиц Карбышева, Курманалиева, Морозова, Молдагуловой, Громовой, Жаксыгулова. Жительница поселка Сарытау Гульназ Нургалиева и вовсе говорит, что не может выйти из дома из-за талых вод. – Живу по улице Айткулова. В прошлом году нам делали дорогу, но почему-то до нашего дома не дошли, сказали, что не предусмотрено по проекту. Каждый год мы своими силами пытаемся спастись от затопления, привозим щебень. Но в этом году ничего не помогает, вода во дворе по колено, дети не могут выйти из дома, - говорит женщина. Пенсионер и житель города Кадыр Зулкашев отметил, что винить коммунальные службы тоже не нужно, так как они работают круглосуточно. – Я живу по улице Кердери, коммунальные службы каждый день откачивают воду, но снег тает, и улицы вновь наполняются. Не успевают, видимо, может быть, им нужно увеличить штат или привлечь другие какие-нибудь организации, - подчеркнул Кадыр Зулкашев. В пресс-службе акима города сообщили, что действительно работа по откачке воды с городских улиц ведется в круглосуточном режиме. – Мы делаем все возможное, чтобы город не затопило. На сегодняшний день с Уральских улиц вывезено более 13 тысяч кубометров воды. Ведется работа по очистке арыков, работают 40 единиц техники. Кроме этого, мы продолжаем вывозить снег, к работе привлечены более 100 единиц техники и 320 рабочих, - сообщили в городском акимате. К слову, откачкой воды занимаются не только коммунальные службы, но сотрудники ДЧС ЗКО. Всего по состоянию на 25 марта с территории области вывезено более 800 тысяч кубометров снега. – Основные работы проводятся в городе Уральск, здесь вывезено более 633 тысяч кубометров снега, в Бурлинском районе – более 139 тысяч кубометров, в районе Байтерек – более 15 тысяч кубометров. Начиная с 20 марта коммунальными службами города и районов проводятся работы по откачке талых вод. Всего на сегодняшний день откачано более 26 тысяч кубометров талой воды. При поступлении обращений граждан об угрозе затопления талыми водами на откачку талых вод оперативно  привлекаются силы и средства ДЧС, - рассказал главный специалист ДЧС ЗКО Нуралы Мусиев.
13 тысяч кубометров талой воды откачали с улиц Уральска
13 тысяч кубометров талой воды откачали с улиц Уральска
13 тысяч кубометров талой воды откачали с улиц Уральска
13 тысяч кубометров талой воды откачали с улиц Уральска
13 тысяч кубометров талой воды откачали с улиц Уральска
13 тысяч кубометров талой воды откачали с улиц Уральска
13 тысяч кубометров талой воды откачали с улиц Уральска
13 тысяч кубометров талой воды откачали с улиц Уральска
13 тысяч кубометров талой воды откачали с улиц Уральска
13 тысяч кубометров талой воды откачали с улиц Уральска
13 тысяч кубометров талой воды откачали с улиц Уральска
13 тысяч кубометров талой воды откачали с улиц Уральска
13 тысяч кубометров талой воды откачали с улиц Уральска
13 тысяч кубометров талой воды откачали с улиц Уральска
13 тысяч кубометров талой воды откачали с улиц Уральска
13 тысяч кубометров талой воды откачали с улиц Уральска
13 тысяч кубометров талой воды откачали с улиц Уральска
13 тысяч кубометров талой воды откачали с улиц Уральска
13 тысяч кубометров талой воды откачали с улиц Уральска
13 тысяч кубометров талой воды откачали с улиц Уральска
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улицы талая вода откачка

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