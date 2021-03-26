13 тысяч кубометров талой воды откачали с улиц Уральска

Коммунальные службы города работают в круглосуточном режиме, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Весна вступает в свои права, и в течение нескольких дней на территории области активно начал таять снег. На некоторых участках Уральск напоминает город на воде. – Без резиновых сапог в этом году точно не обойтись, при этом сапоги должны быть до ушей. Утонуть можно в этих лужах, машины наполовину в воде ездят. Где коммунальные службы, которые должны вывозить воду? Они работают лишь на центральных улицах. Скоро талыми водами затопит весь частный сектор в районе Второго рабочего, - говорит жит