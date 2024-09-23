В минувшие выходные в городском парке культуры и отдыха c утра было необычно оживленно – в 21-й раз в нашем городе проходила национальная выставка породистых собак «Акжайык-Седой Урал-2024», которых их хозяева привезли из разных городов России и Казахстана. Пушистые, гладкошерстные, или совсем без шубки, ласковые, говорливые, или, наоборот, молчаливые, настроенные воинственно...

Центр кинологии и фелинологии «Феникс» провел у нас в городе национальную выставку собак всех пород под эгидой РОО «Союз кинологов Казахстана», в состав которого и входит с 2000 года. Чтобы показать какие бывают породы самых верных домашних животных, на выставку приехали любители из Актау, Атырау, Актобе и российских городов Самары, Тольятти, Балаково, Саратова, Энгельса, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Костромы, Вольска и других.

Каждая собака прошла экспертизу, где эксперт, знающий свое дело и хорошо известный в своем деле в России и за рубежом, судья по всем породам Мстислав Поливанов из Казани судил пушистого зверя, сравнивал с другими такими же животными.

– Все отдыхающие в парке имели возможность посмотреть каких пород бывают собаки и приобщиться к культуре поведения на таких мероприятиях. Как всегда, это бывает обязательно на любой выставке, выбирают и награждают победителей. Всего на выставке было 149 собак около 50 пород и соревновались они по номинациям «Лучший бэйби», «Лучший щенок», «Лучший юниор» в каждой породе. Лучшая собака выставки выбиралась из победителей групп FCI (Международная кинологическая федерация), – говорит и.о. директора Центра кинологии и фелинологии «Феникс» Татьяна Кальянова.

Песик пяти лет из Ульяновска породы лхасский апсе Сикрет Секъюрити Абсолют Энерджи, дома зовут Вайтюша, стал победителем выставки. Он имеет многочисленные титулы: юный чемпион России, юный чемпион РКФ, юный чемпион национального клуба породы, юный грант чемпион, также эти титулы заработал и во взрослом классе. В феврале текущего года на выставке «Лучшие собаки России» по рейтингу прошлого года завоевал 5-е место, а в итоге стал «Лучшей собакой России» в своей породе лхасский апсе 2023 года. По словам Марии Лапшиной, хозяйки собаки, они решили еще заработать чемпиона Казахстана.

– Но получилось так, что мы не просто заработали чемпиона, а выиграли всю выставку и стали лучшей собакой выставки среди всех собак. Данной породой лхасский апсе занимаюсь пять лет. Я горжусь своим питомцем, получила моральное удовлетворение за те старания, которые я прикладываю, чего стоит только его длинная шерсть, которую надо чесать каждые пять минут. Сикрет Секъюрити – это заводская приставка, которая досталась ему по наследству от заводчика. Питомник находится во Владивостоке, заводчик Элеонора Купцова занимается данной породой уже больше 30 лет. Вайтюша у меня не один, есть еще девочка из другого питомника, – делится хозяйка собаки Мария Лапшина.

Хочется верить в то, что это мероприятие оставило теплые воспоминания в сердцах наших жителей и любителей собак. Ведь мы так мало знаем про этих верных и пушистых четвероногих.

Оксана КАТКОВА

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