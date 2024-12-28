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15 алкомаркетов Уральска наказали за ночную продажу спиртного

Прокуратура подписала меморандум с руководством интернет-приложений о запрете доставки спиртного в ночное время.
Дана Рахметова
15 алкомаркетов Уральска наказали за ночную продажу спиртного

27 декабря прокуратурой области был подписан меморандум с руководством интернет - приложений, осуществляющими доставку продуктов питания и напитков «Яндекс», «Volt» и «InDrive» о запрете доставки и продажи спиртных напитков в неустановленное время. 

- По результатам рейдовых мероприятий алкомаркетов за ночную торговлю спиртными напитками 15 заведений привлечены к административной ответственности с приостановлением действия лицензии на 1 месяц. В настоящее время рейдовые мероприятия продолжаются, - сообщили в прокуратуре области.

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Как заявили в ведомстве «принятые меры повлияли на снижение преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения с 22 до 17%».  

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