15 алкомаркетов Уральска наказали за ночную продажу спиртного

Прокуратура подписала меморандум с руководством интернет-приложений о запрете доставки спиртного в ночное время.

27 декабря прокуратурой области был подписан меморандум с руководством интернет - приложений, осуществляющими доставку продуктов питания и напитков «Яндекс», «Volt» и «InDrive» о запрете доставки и продажи спиртных напитков в неустановленное время.

- По результатам рейдовых мероприятий алкомаркетов за ночную торговлю спиртными напитками 15 заведений привлечены к административной ответственности с приостановлением действия лицензии на 1 месяц. В настоящее время рейдовые мероприятия продолжаются, - сообщили в прокуратуре области.

Как заявили в ведомстве «принятые меры повлияли на снижение преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения с 22 до 17%».