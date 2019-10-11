150 тенге стоит проезд в общественном транспорте Атырау без карты

Дифференцированный тариф на регулярных автобусных маршрутах начал действовать сегодня, 11 октября, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" С сегодняшнего дня в Атырау проезд в общественном транспорте обойдется в 150 тенге. Правда, это для тех пассажиров, которые расплачиваются наличкой, для держателей проездных карт оплата за проезд - по-прежнему 80 тенге. Введение дифференцированного тарифа откладывали в Атырау полтора месяца - в связи с низкой покупательской способностью. Однако 26 сентября вышло постановление акима города Атырау "Об установлении диффер