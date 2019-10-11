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Социум

150 тенге стоит проезд в общественном транспорте Атырау без карты

Дифференцированный тариф на регулярных автобусных маршрутах начал действовать сегодня, 11 октября, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" С сегодняшнего дня в Атырау проезд в общественном транспорте обойдется в 150 тенге. Правда, это для тех пассажиров, которые расплачиваются наличкой, для держателей проездных карт оплата за проезд - по-прежнему 80 тенге. Введение дифференцированного тарифа откладывали в Атырау полтора месяца - в связи с низкой покупательской способностью. Однако 26 сентября вышло постановление акима города Атырау "Об установлении диффер
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150 тенге стоит проезд в общественном транспорте Атырау без карты
Дифференцированный тариф на регулярных автобусных маршрутах начал действовать сегодня, 11 октября, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" С сегодняшнего дня в Атырау проезд в общественном транспорте обойдется в 150 тенге. Правда, это для тех пассажиров, которые расплачиваются наличкой, для держателей проездных карт оплата за проезд - по-прежнему 80 тенге. Введение дифференцированного тарифа откладывали в Атырау полтора месяца - в связи с низкой покупательской способностью. Однако 26 сентября вышло постановление акима города Атырау "Об установлении дифференцированного тарифа на регулярные автомобильные перевозки пассажиров в городских сообщениях на территории города Атырау", где указано, что с 11 октября при безналичной оплате посредством услуг операторов сотовой связи либо посредством электронной проездной карты стоимость проезда составит 80 тенге, при оплате наличными деньгами за проезд надо будет платить 150 тенге. Тем временем жители города жалуются на то, что не могут пополнить проездные карты. - Купить-то их купили, но не можем ни у кондуктора, ни на POS-терминале положить деньги, - говорит горожанка Светлана Горшкова, которая боится, что с нее потребуют в этом случае выложить за проезд 150 тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА
проезд карты оплаты

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