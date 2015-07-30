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Социум

16 детей погибли в результате несчастных случаев в ЗКО за полгода

Сегодня, 30 июля, в центре формирования здорового образа жизни провели круглый стол на тему "Профилактика дорожно-транспортного и бытового травматизма среди детей и подростков", сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото с сайта pg12.ru Главный специалист управления здравоохранения ЗКО Айнаш ГУБАЙДУЛЛИНА рассказала, что в ЗКО за семь месяцев текущего года погибли 9 детей в возрасте до 5 лет. - Первое место среди причин занимает травматизм, - объяснила Айнаш ГУБАЙДУЛИНА. - В основном эти случаи происходят в выходные дни, когда рядом находятся родители. Они чаще всего недосм
gorod
16 детей погибли в результате несчастных случаев в ЗКО за полгода
Сегодня, 30 июля, в центре формирования здорового образа жизни провели круглый стол на тему "Профилактика дорожно-транспортного и бытового травматизма среди детей и подростков", сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото с сайта pg12.ru
Иллюстративное фото с сайта pg12.ru
 Иллюстративное фото с сайта pg12.ru Главный специалист управления здравоохранения ЗКО Айнаш ГУБАЙДУЛЛИНА рассказала, что в ЗКО за семь месяцев текущего года погибли 9 детей в возрасте до 5 лет. - Первое место среди причин занимает травматизм, - объяснила Айнаш ГУБАЙДУЛИНА. - В основном эти случаи происходят в выходные дни, когда рядом находятся родители. Они чаще всего недосматривают за детьми. Причины, по которым погибают дети, разные: ребенок поперхнулся жвачкой, на четырехлетнего ребенка упал телевизор, на двухлетнего ребенка упал стол, 10-месячный ребенок утонул в ведре, в одном из районов утонул ребенок в речке, также есть случай ожога горячей водой и ожог от электропроводки. Родители делали ремонт, а ребенок трогал провода, и его насмерть убило током. А буквально неделю назад, в воскресенье, 5-месячный ребенок погиб в ДТП. Он находился в машине с родителями, они ехали в гости. Также, по словам Айнаш ГУБАЙДУЛИНОЙ, по сравнению с прошлым годом детская смертность растет. Инспектор управления административной полиции ДВД ЗКО Динара АБДУЛКАЛИКОВА, которая принимала участие в обсуждении проблемы, рассказала, что на дорогах также идет рост детского травматизма. По ее словам, главной причиной является то, что родители плохо смотрят за детьми, а также в числе причин полиция называет отказ от детских кресел. - В 2014 году произошло 25 ДТП с участием детей, из них 2 со смертельным исходом, - рассказала Динара АБДУЛКАЛИКОВА. - В этом году за семь месяцев было уже 42 ДТП, где пострадали 50 детей. Мы также связываем такую статистику с увеличением транспорта в области. Только за второе полугодие 2014 года на учет было поставлено 11 тысяч транспортных средств, а это на 9 тысяч больше, чем в первом полугодии. Хирурги и педиатры местных поликлиник также подняли вопрос о том, что многие родители, когда ребенок ломает руку или ногу, довольно часто обращаются к целителям, однако ни к чему хорошему это не приводит. Руководитель детского отделения поликлиники №3 Нуржан ХАЛИУЛЛИНА рассказала, что чаще всего дети страдают по вине родителей. Например, не так давно родители закрыли ребенка одного дома и ушли в гости. В доме начался пожар и ребенок погиб. Собравшиеся врачи поликлиник предложили вынести на обсуждение вопрос привлечения родителей к уголовной ответственности за то, что те плохо смотрят за собственными детьми.
врачи детская смертность

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