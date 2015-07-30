16 детей погибли в результате несчастных случаев в ЗКО за полгода

Сегодня, 30 июля, в центре формирования здорового образа жизни провели круглый стол на тему "Профилактика дорожно-транспортного и бытового травматизма среди детей и подростков", сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото с сайта pg12.ru Главный специалист управления здравоохранения ЗКО Айнаш ГУБАЙДУЛЛИНА рассказала, что в ЗКО за семь месяцев текущего года погибли 9 детей в возрасте до 5 лет. - Первое место среди причин занимает травматизм, - объяснила Айнаш ГУБАЙДУЛИНА. - В основном эти случаи происходят в выходные дни, когда рядом находятся родители. Они чаще всего недосм