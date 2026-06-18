Именно столько жителей области обратились за медицинской помощью после укусов.

С приходом тепла активизировались клещи. Они являются переносчики серьезных болезней, включая смертельно опасную Конго-Крымскую геморрагическую лихорадку (ККГЛ). Об этом рассказала заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Гульдана Кереева.

- В этом году с укусами клещей к врачам уже обратились 163 человека (в прошлом году за этот же период было 166), - отметила она.

Как не стать жертвой клеща?

Собираясь на прогулку в парк, лес, на дачу или пастбище, соблюдайте три простых правила:

Выбирайте закрытые вещи светлых тонов (на них темного клеща видно сразу). Заправляйте брюки в носки, а рубашку - в брюки.

Используйте специальные репелленты против клещей.

После возвращения домой осмотрите себя и тех, кто рядом. Особенное внимание уделяйте шее, подмышкам, паху и зоне за ушами - там кожа тоньше, и клещи любят эти места больше всего.

Что делать, если клещ все-таки укусил?

Главное правило - не пытайтесь вытащить его самостоятельно. Есть риск оторвать тело, оставив голову под кожей, или раздавить клеща, что только ускорит попадание инфекции в кровь.

Сразу же обратитесь в ближайшую больницу или травмпункт. Врачи снимут паразита аккуратно и правильно, а также оставят вас под наблюдением, чтобы исключить любые риски для здоровья.