20 лет для Дикого Армана: приговоры по делу о Кантаре

Суд вынес приговор по делу о январских беспорядках, в результате которых были осуждены несколько фигурантов, включая Армана Джумагельдиева, известного как Дикий Арман. Этот процесс стал важным этапом в расследовании событий, потрясших Казахстан в начале 2022 года.

Суд вынес приговор по делу о январских беспорядках, в результате которых были осуждены несколько фигурантов, включая Армана Джумагельдиева, известного как Дикий Арман. Этот процесс стал важным этапом в расследовании событий, потрясших Казахстан в начале 2022 года.

Дикий Арман – 20 лет лишения свободы

Арман Джумагельдиев был признан виновным по нескольким статьям Уголовного Кодекса. Ему инкриминировали создание и руководство организованной преступной группой, участие в массовых беспорядках, бандитизм, а также соучастие в похищении людей и незаконном лишении свободы. Суд приговорил Дикого Армана к 20 годам лишения свободы.

Напомним, Джугамельдиев был одной из центральных фигур в январских событиях, когда в разных городах Казахстана прошли массовые протесты, перерастая в беспорядки, сопровождавшиеся насилием, грабежами и захватами административных зданий.

Кайрат Кудайберген – 8 лет за участие в беспорядках

Другим осужденным стал Кайрат Кудайберген, бывший депутат маслихата Алматы. Его признали виновным по статьям о массовых беспорядках и незаконном лишении свободы. Он получил 8 лет лишения свободы. В ходе расследования выяснилось, что он принимал участие в организации и поддержке протестующих, а также в действиях, направленных на ограничение свободы отдельных лиц.

Руслан Искаков – 15 лет и 6 месяцев за превышение полномочий

Руслан Искаков, экс-глава пятого департамента Комитета национальной безопасности, также оказался среди осужденных. Его признали виновным по нескольким статьям, включая создание и участие в преступной организации, участие в массовых беспорядках, превышение должностных полномочий и бандитизм. Искаков был приговорен к 15 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Он обвинялся в нарушении закона при организации силовых структур во время беспорядков, а также в соучастии в похищении людей и их незаконном лишении свободы. Искаков, по версии следствия, использовал свое служебное положение для координации действий, направленных на подавление протестов, что привело к ухудшению ситуации.