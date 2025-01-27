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Социум

Более килограмма наркотиков нашли у братьев в Атырау

В Атырау владелец одной из съемных квартир обратился в полицию, сообщив, что жильцы не оплачивают аренду и не открывают дверь.
Арайлым Усербаева
Более килограмма наркотиков нашли у братьев в Атырау

В Атырау владелец одной из съемных квартир обратился в полицию, сообщив, что жильцы не оплачивают аренду и не открывают дверь. 

На место прибыли участковые, которые заметили подозрительное поведение мужчин в квартире. Один из них что-то спрятал под кровать, а другой выбросил предмет в окно.

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Во время проверки под кроватью стражи порядка нашли и изъяли четыре зип-пакета с синтетическими наркотиками. На место прибыли сотрудники оперативно-следственной группы и управления по противодействию наркопреступности. Из кармана выброшенной в окно одежды извлекли еще один зип-пакет с наркотиками. Общий вес изъятого вещества составил более одного килограмма. 

Подозреваемыми оказались братья 25 и 19 лет. В настоящее время полиция выясняет, откуда у них наркотики и собирались ли они их распространять. 

Возбуждено уголовное дело, начато комплексное расследование.

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