Более килограмма наркотиков нашли у братьев в Атырау

В Атырау владелец одной из съемных квартир обратился в полицию, сообщив, что жильцы не оплачивают аренду и не открывают дверь.

В Атырау владелец одной из съемных квартир обратился в полицию, сообщив, что жильцы не оплачивают аренду и не открывают дверь.

На место прибыли участковые, которые заметили подозрительное поведение мужчин в квартире. Один из них что-то спрятал под кровать, а другой выбросил предмет в окно.

Во время проверки под кроватью стражи порядка нашли и изъяли четыре зип-пакета с синтетическими наркотиками. На место прибыли сотрудники оперативно-следственной группы и управления по противодействию наркопреступности. Из кармана выброшенной в окно одежды извлекли еще один зип-пакет с наркотиками. Общий вес изъятого вещества составил более одного килограмма.

Подозреваемыми оказались братья 25 и 19 лет. В настоящее время полиция выясняет, откуда у них наркотики и собирались ли они их распространять.

Возбуждено уголовное дело, начато комплексное расследование.