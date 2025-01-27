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Происшествия Социум

Житель ЗКО сменил имя и отчество, чтобы не платить алименты

Также он сделал двойное гражданство чтобы пересекать границу.
Жулдызхан Хасангалиева
Житель ЗКО сменил имя и отчество, чтобы не платить алименты

В пресс-службе МВД РК сообщили, что миграционная служба ЗКО задержала 48-летнего жителя области, который находился в розыске за неуплату алиментов. В ходе следствия выяснилось, что мужчина сменил фамилию и отчество, а затем получил российское гражданство.

Обманув пограничную службу, он беспрепятственно пересёк границу Казахстана. Полицейские доказали, что у него двойное гражданство. Суд оштрафовал его на 540 тысяч тенге. За 2024 год в области зафиксировали 57 случаев двойного гражданства.

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