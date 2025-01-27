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Происшествия Социум

Полицейский сбил насмерть женщину в ЗКО

ДТП произошло 24 января 2025 года в посёлке Таскала. За рулём авто находился сотрудник отдела полиции этого же района.
Кристина Кобина
Полицейский сбил насмерть женщину в ЗКО

ДТП произошло 24 января 2025 года в посёлке Таскала. По данным пресс-службы департамента полиции ЗКО, водитель за рулём Mitsubishi при движении задним ходом наехал на пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте.

— В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась на месте. Согласно заключению медицинского освидетельствования водитель был трезв. Его водворили в изолятор временного содержания, — прокомментировали в полиции.

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Как выяснилось, за рулём авто находился сотрудник отдела полиции этого же района. В ведомстве эту информацию подтвердили, однако на вопросы о должности полицейского и его возрасте сообщили. При этом отметили, что его уволили из органов внутренних дел в день происшествия.

По факту ДТП начато досудебное расследование.

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