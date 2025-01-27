За кражу и вымогательство у студентов и школьников задержаны жительницы Уральска

Сотрудниками полиции задержаны две жительницы Уральска, подозреваемые в совершении ряда преступлений, передает пресс-служба министерства внутренних дел Казахстана.

По данным следствия, в октябре прошлого года девушки принудили студентку колледжа перевести 40 тысяч тенге с ее банковского счета.

Также выяснилось, что одна из задержанных причастна к другим преступлениям. Она вымогала деньги у школьницы, похитила средства учащейся колледжа и украла мобильный телефон другой девушки, который затем сдала в ломбард.

- Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в соответствии с Уголовным кодексом за грабеж и вымогательство предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, в зависимости от тяжести совершенных преступлений.



