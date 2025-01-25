Жительницу ЗКО с ограничением на выезд задержали пограничники России

Женщина незаконно пересекла границу Казахстана и уже на территории России ее задержали российские пограничники.

Как сообщили в департаменте юстиции по ЗКО, в сентябре 2024 года 30-летняя женщина - должник по исполнительному производству в пользу финансовой обратилась к частному судебному исполнителю и попросила снять ограничение на выезд из страны. Ограничение было наложено с санкции суда в апреле 2024 года.

К слову, женщина хотела выехать из республики по личным вопросам.

- Судебным исполнителем был дан устный ответ о том, что ограничение на выезд может быть снято только по заявлению взыскателя, либо в случае необходимости прохождения лечения за пределами Казахстана в соответствии со ст.33 Закона РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей», - рассказали в департаменте юстиции.

Однако, зная об ограничении женщина вместе с мужем в темное время суток незаконно пересекла границу РК в направлении поста «Сырым», где уже на территории Российской Федерации ее задержали сотрудники пограничной службы ФСБ России.

Жительницу ЗКО судили и приговором Первомайского районного суда Оренбургской области РФ по статье 322 УК РФ «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации» она лишена свободы на срок 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселения. Приговор вступил в законную силу.