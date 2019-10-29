Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

20 новых крестьянских хозяйств было открыто в Шынгырлауском районе

С начала года в районе открыто 20 крестьянских хозяйств, которым в общем объёме было выделено 13 тыс. гектаров земельных участков, а также 20 крестьянских хозяйств дополнительно получили 15 тысяч гектаров земельных участков, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Аким Шынгырлауского района Ержан Турмагамбетов рассказал, что по итогам весенне-полевых работ хозяйствами района было засеяно на 12590 гектарах земли. Из убранных 4027 гектаров зерновых культур, было намолочено 5801 тонна урожая, при средней урожайности 14,4 ц/га. С каждым годом показатели животноводство района растут. - По состо
Дана Рахметова
20 новых крестьянских хозяйств было открыто в Шынгырлауском районе
С начала года в районе открыто 20 крестьянских хозяйств, которым в общем объёме было выделено 13 тыс. гектаров земельных участков, а также 20 крестьянских хозяйств дополнительно получили 15 тысяч гектаров земельных участков, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Аким Шынгырлауского района Ержан Турмагамбетов рассказал, что по итогам весенне-полевых работ хозяйствами района было засеяно на 12590 гектарах земли. Из убранных 4027 гектаров зерновых культур, было намолочено 5801 тонна урожая, при средней урожайности 14,4 ц/га. С каждым годом показатели животноводство района растут. - По состоянию на 20 октября количество крупного рогатого скота составило 32 тысячи голов, что на 6,9% больше аналогичного периода прошлого года. В общем по всем поголовьям показатели выросли. С начала года произведено 3 тысячи тонн мяса, 13588 тонн молока, 3 млн 200 тысяч штук яиц. В районе на основе программы развития Агропромышленного комплекса за 2017-2021 годы, через «Аграрную Кредитную Корпорацию» были приобретены 119 голов крупного рогатого скота маточного поголовья и 283 голов крупного рогатого скота через «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», - рассказал Ержан Турмагамбетов. Вместе с тем принимаются плановые меры по обеспечению занятости сельского населения и обеспечению эффективного использования потенциала личных подсобных хозяйств. - В рамках программы «Развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы» 43 индивидуальных предпринимателя получили кредит на 150 миллионов 800 тысяч тенге и начали заниматься бизнесом. На сегодняшний день в районе функционируют 13 сельскохозяйственных производственных кооперативов. Там зарегистрировано 120 голов племенных быков и 2 тысячи 844 головы товарного маточного поголовья. В районе работает модульный убойный пункт сельскохозяйственного кооператива «Шыңғырлау-Агро». В дальнейшем на базе этих убойных пунктов будут созданы откормочные площадки, - сообщил аким Шынгырлауского района. В районе планомерно проводится и селекционно-племенная работа. В частности, уже в этом году количество хозяйств, занимающихся разведением племенного скота в районе, увеличилось до 7. Они выращивают ангус, племенной скот казахской белоголовой породы. На данный период этого года Государством выделено фермерам субсидии в размере 161 млн 760 тысяч тенге. С целью обновления техники в этом году сельхозформированиями района через «Казагрофинанс» в лизинг за 80 млн. тенге приобретены 21 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования, за счёт собственных средств в размере 110 млн тенге закуплены 20 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
хозяйство

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article