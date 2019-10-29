20 новых крестьянских хозяйств было открыто в Шынгырлауском районе

С начала года в районе открыто 20 крестьянских хозяйств, которым в общем объёме было выделено 13 тыс. гектаров земельных участков, а также 20 крестьянских хозяйств дополнительно получили 15 тысяч гектаров земельных участков, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Аким Шынгырлауского района Ержан Турмагамбетов рассказал, что по итогам весенне-полевых работ хозяйствами района было засеяно на 12590 гектарах земли. Из убранных 4027 гектаров зерновых культур, было намолочено 5801 тонна урожая, при средней урожайности 14,4 ц/га. С каждым годом показатели животноводство района растут. - По состо