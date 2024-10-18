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Социум

Около 200 доз наркотиков нашли у жителя Уральска

21-летний парень подозревается в сбыте наркотиков. При личном досмотре у молодого человека нашли и изъяли 50 zip-пакетов с порошкообразным веществом. По приблизительным подсчетам, изъятое содержит около 200 доз наркотического вещества.
Арайлым Усербаева
Около 200 доз наркотиков нашли у жителя Уральска

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 21-летний парень подозревается в сбыте наркотиков. При личном досмотре у молодого человека нашли и изъяли 50 zip-пакетов с порошкообразным веществом. По приблизительным подсчетам, изъятое содержит около 200 доз наркотического вещества. 

По данному факту начато досудебное расследование. За подобные преступления грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Всего с начала года полицейские области  выявили 37 фактов сбыта наркотических средств.

 

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