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Социум

В ЗКО установят газовые датчики в домах малообеспеченных граждан

Газовые датчики установят до 1 ноября 2026 года.
Жулдызхан Хасангалиева
В ЗКО установят газовые датчики в домах малообеспеченных граждан
Иллюстративное фото из архива "МГ"

В Западно-Казахстанской области обсудили подготовку к отопительному сезону и противопаводковые мероприятия. Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС прошло под председательством заместителя акима области Калияра Айтмухамбетова, передает пресс-служба акимата ЗКО.

Сейчас готовность социальных объектов и многоквартирных домов к отопительному сезону составляет от 64% до 87%. В ближайшие десять дней в Казталовский, Таскалинский и Теректинский районы доставят 127 тонн угля для бюджетных организаций. Тепло-, водо- и энергоснабжающие предприятия региона проводят ремонт оборудования. Кроме того, в рамках нацпроекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов" реализуются 10 крупных проектов общей стоимостью 21,9 миллиарда тенге. Они включают ремонт и реконструкцию тепловых и электрических сетей, насосных станций и строительство водяных скважин.

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Отдельное внимание уделили пожарной безопасности. Акиматам Уральска и районов поручили усилить работу как в государственном, так и в частном секторе. До 1 ноября в домах социально уязвимых граждан должны установить газовые датчики.

Также на заседании обсудили подготовку к паводкам. Из 104 мероприятий комплексного плана на 2025-2027 годы 31 планируют завершить уже в этом году. В регионе продолжается расчистка и расширение 7-километрового русла реки Деркул. Проект по очистке 11-километрового участка реки Утва готовится к госэкспертизе. Кроме того, в этом году планируется углубить русло реки Кошум и рукав реки Чаган общей протяжённостью 68 километров.

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