Аграрии ЗКО формируют полуторагодовой запас сена для зимовки скота

Заготовка кормов в Западно-Казахстанской области идет высокими темпами. Благодаря благоприятной урожайности - лучшей за последние пять лет - руководство региона поручило сформировать запас сена сразу на полтора года.

Заготовка кормов в Западно-Казахстанской области идет высокими темпами. Благодаря благоприятной урожайности - лучшей за последние пять лет - руководство региона поручило сформировать запас сена сразу на полтора года. О ходе кампании рассказал руководитель управления сельского хозяйства ЗКО Жасулан Халиуллин.

По словам главы ведомства, к зимовке 2026-2027 годов в области готовится поголовье из 1,2 млн условных голов (более 1 млн КРС, 1,3 млн овец и коз, свыше 300 тысяч лошадей и 2,6 тысячи верблюдов). Общая потребность составляет 2,2 млн тонн сена.

- На сегодня в регионе заготовлено 1,9 млн тонн сена, что составляет 83,6% от плана. С учетом остатков прошлых лет в наличии имеется уже 2,06 млн тонн - это 90% от общей потребности. Крестьянские хозяйства выполнили план на 81%, личные подворья - на 76%, - сообщил Жасулан Халиуллин.

Также в регионе заготовлено 6,8 тыс. тонн сенажа, 30 тыс. тонн концентрированных кормов и 1,0 тыс. тонн силоса.

Лидерами по заготовке стали Бурлинский, Таскалинский и Теректинский районы, где показатели близки к 100%. Казталовский, Каратобинский, Сырымский и Шынгырлауский районы закрыли потребность на 90%. Завершить основной объем работ планируют до конца августа.

Цены и дизельное топливо

Как отметил руководитель управления, один рулон сена (250 кг) в регионе стоит от 4 до 12 тысяч тенге, а тонна концентрированных кормов - от 50 до 100 тысяч тенге в зависимости от культуры.

Для проведения кормозаготовки и осенне-полевых работ аграриям выделено удешевленное дизельное топливо по 270 тенге за литр. На кормозаготовку направлено 2,1 тысячи тонн льготного соляра, ещё 10,7 тысячи тонн затребовано на осенние работы.

Переход на кормовые культуры

Жасулан Халиуллин подчеркнул, что для снижения рисков падежа скота из-за капризов погоды южные районы ЗКО (Акжайыкский, Бокейординский, Жанибекский, Жангалинский и Казталовский) активно переходят от естественных сенокосов к выращиванию кормовых культур. Площади под ними в этих районах выросли до 11,1 тысячи гектаров (рост на 15,4%).

В целом по области посевы кормовых культур увеличились на 5,6% и составили 215,3 тысячи гектаров, из которых 5,8 тысячи га находятся на орошении. В 2025-2026 годах 11 хозяйств региона получили 4,5 млрд тенге льготных кредитов для ввода новых орошаемых земель.

Параллельно в области продолжается уборка зерновых: убрано 60% площадей, намолочено 417 тысяч тонн зерна (против 308 тысяч тонн годом ранее).