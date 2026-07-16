21 тысяча тенге за кг: в Атырау выявили рекордное завышение цен на рис для детского сада

Рекорд побил атырауский предприниматель, который поставлял в частный детский сад обычный рис по 21 тысяче тенге за килограмм, сообщает Telegram-канал Halyqstan.

По данным Департамента экономических расследований, торговая надбавка превысила 3500 %. Нарушение обнаружили во время цифрового мониторинга цен на социально значимые продукты.

Всего в регионе выявили более десяти крупных поставщиков, превысивших максимально допустимую торговую надбавку в 15%. Но именно этот случай оказался самым вопиющим.

Как сообщил руководитель управления ДЭР по Атырауской области Бекболат Анесов, ситуацию уже рассмотрела специальная комиссия при акимате области. В ближайшее время в отношении предпринимателя обещают принять жесткие меры.