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Социум

23 дома по госпрограмме построили в районе Байтерек

По программе «Нұрлы жер» завершено строительство 23 одноэтажных одноквартирных жилых домов в мкрн Мунайшы в с.Калининское района Байтерек, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Аким района Байтерек Асхат Шахаров сообщил, что сметная стоимость объекта – 266,4 млн тенге. Объект принят в эксплуатацию, и в настоящее время очередникам на приобретение жилья по решению жилищной комиссии определены и заселяются. - Завершено строительство строительство водопровода в с.Поливное. Сметная стоимость объекта – 22,3 млн тенге. Объект принят в эксплуатацию. Завершено строительство подведения инфраструкт
gorod
23 дома по госпрограмме построили в районе Байтерек
По программе «Нұрлы жер» завершено строительство 23 одноэтажных одноквартирных жилых домов в мкрн Мунайшы в с.Калининское района Байтерек, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Аким района Байтерек Асхат Шахаров сообщил, что сметная стоимость объекта – 266,4 млн тенге. Объект принят в эксплуатацию, и в настоящее время очередникам на приобретение жилья по решению жилищной комиссии определены и заселяются. - Завершено строительство строительство водопровода в с.Поливное. Сметная стоимость объекта – 22,3 млн тенге. Объект принят в эксплуатацию. Завершено строительство подведения инфраструктуры (Электроснабжение и газоснабжение) северо-западного жилого массива в с.Дарьинское на 350 участков). Сметная стоимость объекта - 180,261 млн тенге. объект принят в эксплуатацию, на сегодняшний день ведутся работы по выдаче земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, - рассказал Асхат Шахаров. По его словам, выполняется строительство объекта двух 2-двухэтажных двенадцатиквартирных жилых домов в с.Калиниское. Сметная стоимость объекта – 204,4 млн тенге. Завершение строительства по договору - в январе 2020 года. Выполняется реконструкция объекта водопровода в с.Достык. Сметная стоимость объекта – 414,6 млн тенге. Завершение реконструкции объекта – октябрь 2019 года. Выполняется строительство объекта водопровода в с.Трекино. Сметная стоимость объекта – 398,6 млн тенге. Завершение строительства объекта – октябрь 2019 года. Выполняется строительство объекта водопровода в с.Егиндыбулак. Сметная стоимость объекта – 258,7 млн тенге. Завершение строительства объекта – ноябрь 2019 года. Выполняется строительство объекта водопровода в с.Асан. Сметная стоимость объекта – 508,077 млн тенге. Завершение строительства объекта – 2020 год. Выполняется строительство объекта водопровода в с.Большой Чаган. Сметная стоимость объекта – 595,834 млн тенге. Завершение строительства объекта – 2020 год. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Анна СУВОРОВА
строительство дома

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