23 дома по госпрограмме построили в районе Байтерек

По программе «Нұрлы жер» завершено строительство 23 одноэтажных одноквартирных жилых домов в мкрн Мунайшы в с.Калининское района Байтерек, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Аким района Байтерек Асхат Шахаров сообщил, что сметная стоимость объекта – 266,4 млн тенге. Объект принят в эксплуатацию, и в настоящее время очередникам на приобретение жилья по решению жилищной комиссии определены и заселяются. - Завершено строительство строительство водопровода в с.Поливное. Сметная стоимость объекта – 22,3 млн тенге. Объект принят в эксплуатацию. Завершено строительство подведения инфраструкт