По словам Алимжана ЖУМАГУЛОВА, они прокладывали кабель и копали траншеи для проведения уличного освещения по улице Ихсанова. На этом объекте они работали с 1 ноября. - Нас наняла организация "РемСтройБизнес-2020", а генеральным заказчиком является "АсарСтройСервис". Мы должны были провести кабель, выкопать траншеи, заменить старые столбы на новые. В нашем коллективе трудится 24 человека, и все мы не получили заработную плату за два месяца, - пояснил Алимжан ЖУМАГУЛОВ. По словам рабочих, сумма задолженности "РемСтройБизнес-2020" перед ними составляет 2,6 миллиона тенге. - У нас у всех семьи, и мы уже не знаем, как "выбить" свои честно заработанные деньги. Обращались в прокуратуру, там нам сказали, что для начала нужно сходить в управление по инспекции труда ЗКО. Ведение работ мы прекратили, а на то, что уже сделали, имеется акт выполненных работ, но его мы не сдали. Не думали, что нас так обманут, потому что всем было выдано рабочее удостоверение с печатями, и, приходя на объект, мы каждое утро проходили обследование у медика и сдавали алкотест, - рассказал другой рабочий Аслан АКУНОВ. Однако у рабочих с компанией "РемСтройБизнес-2020" не было заключено трудовое соглашение. Рабочие утверждают, что в организации им каждый день обещали, что с ними заключат договор и даже брали у них необходимые для этого документы. - "РемСтройБизнес-2020" не выплачивает деньги, ссылаясь на то, что генеральная подрядная организация "АсарСтройСервис" еще не заплатила им, - пояснили рабочие. Главный инженер компании "РемСтройБизнес-2020" Арай ЧИГИНБАЕВ от комментариев отказался. В "АсарСтройСервис" сообщили, что они все обязательства выполнили, и деньги были перечислены, согласно договору. Инспектор труда по ЗКО Серик ТЕМИРГАЛИЕВ подтвердил, что рабочие компании "РемСтройБизнес-2020" обращались к ним со своей проблемой. - По данному факту мы перенаправили запрос рабочих на рассмотрение в город Актобе, так как эта компания юридически была зарегистрирована там, - пояснил Серик ТЕМИРГАЛИЕВ.