27-летняя Алина Кузняткина из Атырау вышла замуж за 81-летнего немецкого миллиардера Хорста-Дитера Эша.

Пара узаконила свой брак несколько месяцев назад, и у них недавно родилась дочь., сообщает Instagram-паблик atyrauoil.official.

Это вторая дочь богача, первая появилась на свет еще в 1971 году от модели из Югославии.

Известно, что пара сейчас живет в Мексике и владеет недвижимостью в США. Хотя сам бизнесмен родом из Германии.

После замужества Алина дистанцировалась от своих прежних друзей и теперь общается только с окружением мужа. Родители девушки поддержали ее выбор, несмотря на значительную разницу в возрасте. Сейчас она живет в закрытом мире, полном роскошных подарков, но ей запрещено комментировать свою личную жизнь в прессе.

Родители Алины - владельцы магазинчика одежды. На снимках семьи в соцсетях нет ни роскошных квартир, ни люксового отдыха за границей, ни богатых торжеств.