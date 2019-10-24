Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

28 миллионов тенге заработной платы задолжали работодатели ЗКО

По области 6 предприятий задолжали заработную плату своим работникам, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель управления по инспекции труда ЗКО Азамат Айтуев, на сегодняшний день на шести предприятиях области есть задолженность по заработной плате. - Предприятия задолжали заработную плату в 27,9 миллиона тенге 56 работникам. Причинами образования задолженности по заработной плате, кроме экономического положения предприятия и незнания элементарных норм трудового законодательства, является допуск к работе без заключения трудового
Кристина Кобина
28 миллионов тенге заработной платы задолжали работодатели ЗКО
По области 6 предприятий задолжали заработную плату своим работникам, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель управления по инспекции труда ЗКО Азамат Айтуев, на сегодняшний день на шести предприятиях области есть задолженность по заработной плате. - Предприятия задолжали заработную плату в 27,9 миллиона тенге 56 работникам. Причинами образования задолженности по заработной плате, кроме экономического положения предприятия и незнания элементарных норм трудового законодательства, является допуск к работе без заключения трудового договора, на основании устной договоренности, - пояснил Азамат Айтуев. Далее он отметил, что допуск к работе лица без заключения трудового договора влечет за собой негативные последствия как для работника, так и для работодателя. - В этом году госинспекторами выявлено более 16 работодателей, которые использовали труд работников без заключения трудовых договоров. В основном это специалисты, занятые в строительстве, торговле, общепите и сельском хозяйстве, - дополнил руководитель управления по инспекции труда ЗКО. Стоит отметить, что с начала года погашена задолженность на 117 предприятиях на сумму 86,5 миллиона тенге, защищены права 317 работников. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
задолженность заработная плата инспекция труда

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article