28 миллионов тенге заработной платы задолжали работодатели ЗКО

По области 6 предприятий задолжали заработную плату своим работникам, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель управления по инспекции труда ЗКО Азамат Айтуев, на сегодняшний день на шести предприятиях области есть задолженность по заработной плате. - Предприятия задолжали заработную плату в 27,9 миллиона тенге 56 работникам. Причинами образования задолженности по заработной плате, кроме экономического положения предприятия и незнания элементарных норм трудового законодательства, является допуск к работе без заключения трудового