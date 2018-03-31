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Социум

3 человека спасены и 10 эвакуированы с места пожара в многоэтажке в Уральске

В ночь на 30 марта пожар произошел в квартире на втором этаже пятиэтажного дома по ул. Ватутина, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По данным пресс-службы пожаротушения ДЧС ЗКО, сигнал о возгорании поступил на пульт пожарных в 01.35. На место пожара выезжали 9 человек личного состава и 3 единицы спецтехники. по прибытию на место пожарные установили, что в квартире на 2 этаже горят личные вещи и мебель. - Из-за сильного задымления пожарные провели эвакуацию жильцов с верхних этажей дома. Всего были эвакуированы 10 человек, спасены 3 человека, из них двое детей. Также на месте пожара гр
gorod
3 человека спасены и 10 эвакуированы с места пожара в многоэтажке в Уральске
В ночь на 30 марта пожар произошел в квартире на втором этаже пятиэтажного дома по ул. Ватутина, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
По данным пресс-службы пожаротушения ДЧС ЗКО, сигнал о возгорании поступил на пульт пожарных в 01.35. На место пожара выезжали 9 человек личного состава и 3 единицы спецтехники. по прибытию на место пожарные установили, что в квартире на 2 этаже горят личные вещи и мебель. - Из-за сильного задымления пожарные провели эвакуацию жильцов с верхних этажей дома. Всего были эвакуированы 10 человек, спасены 3 человека, из них двое детей. Также на месте пожара гражданка 1976 года рождения получила термический ожог 1-2 степени левой кисти и отравление угарным газом легкой степени. Она была доставлена сотрудниками бригады скорой помощи в областную многопрофильную больницу г.Уральска, - сообщили в пресс-службе пожаротушения. Пожар локализован в 02.29, а в 02.54 полностью ликвидирован. Площадь пожара составила 25 квадратных метров. Причина пожара, ущерб и виновные лица устанавливаются.
Пожар дом

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