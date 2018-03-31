3 человека спасены и 10 эвакуированы с места пожара в многоэтажке в Уральске

В ночь на 30 марта пожар произошел в квартире на втором этаже пятиэтажного дома по ул. Ватутина, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По данным пресс-службы пожаротушения ДЧС ЗКО, сигнал о возгорании поступил на пульт пожарных в 01.35. На место пожара выезжали 9 человек личного состава и 3 единицы спецтехники. по прибытию на место пожарные установили, что в квартире на 2 этаже горят личные вещи и мебель. - Из-за сильного задымления пожарные провели эвакуацию жильцов с верхних этажей дома. Всего были эвакуированы 10 человек, спасены 3 человека, из них двое детей. Также на месте пожара гр