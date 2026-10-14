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Социум

30 қазанда Оралда жер аукционы өтеді

Жер телімдері коммерциялық мақсатта құрылыс үшін берілмек.
Ажар Хамитова
30 қазанда Оралда жер аукционы өтеді
Сурет "ЖИ" (chatgpt) көмегімен жасалды

Оралда онлайн жер аукционы өтеді. Аукцион ағылшын әдісі бойынша сағат 10:00-да e-Qazyna.kz порталында өтеді. Бұл туралы Орал қаласының әкімдігі хабарлады.

Жалға берілетін жер телімдері Орал қаласы, Зачаганск кентінде орналасқан. Жалпы төрт учаске ұсынылған. Олар коммерциялық мақсаттағы нысандардың құрылысы үшін беріледі.

- Аукционға қатысушыларын тіркеу ақпараттық хабар жарияланған күннен бастап жүргізіледі және аукцион басталғанға дейін бес минут бұрын аяқталады. Аукцион қатысуға өтініштер e-Qazyna.kz порталында қабылданады, - деп хабарлады Орал қаласының әкімдігі.

 

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Орал қаласы әкімдігінің фотосы
Орал қаласы әкімдігінің фотосы
Орал қаласы әкімдігінің фотосы
Орал қаласы әкімдігінің фотосы

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