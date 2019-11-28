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Социум

300 тонн соли на случай гололеда закупили в Атырау

Кроме того, был закуплен песок, бензин и дизтопливо, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал и.о. начальника департамента по ЧС Атырауской области Асхат Ержанов, в начале ноября было проведено командно-штабное учение «Қыс-2019». Запаслись на случай гололеда тремя сотнями тонн соли, а также песком, бензином, дизтопливом. - Для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с зимней непогодой, зарезервировано 663 работника личного состава, а также более восьми десятков единиц снегоуборочной и 85 единиц другой спецтехники, - Асхат Ержано
gorod
300 тонн соли на случай гололеда закупили в Атырау
Кроме того, был закуплен песок, бензин и дизтопливо, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал и.о. начальника департамента по ЧС Атырауской области Асхат Ержанов, в начале ноября было проведено командно-штабное учение «Қыс-2019». Запаслись на случай гололеда тремя сотнями тонн соли, а также песком, бензином, дизтопливом. - Для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с зимней непогодой, зарезервировано 663 работника личного состава, а также более восьми десятков единиц снегоуборочной и 85 единиц другой спецтехники, - Асхат Ержанов. - Подготовлен 51 вездеход. Представители ЧС по Атырауской области также предупредили, что ходить по недавно скованному льдом Уралом пока опасно. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА

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