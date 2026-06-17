Система автоматически исполняет документы по задолженностям в размере до 20 месячных расчетных показателей.

С момента запуска робота-судебного исполнителя в Атырауской области должники сэкономили 3,5 млрд тенге. Проект реализуется в регионе с 2024 года. Об этом на брифинге сообщила руководитель Департамента юстиции Атырауской области Гуланда Кыстаубаева.

Жители региона могут получать услуги в онлайн-формате. В их числе: робот-судебный исполнитель, сервисы "Е-Заң көмегі", "Кабинет сторон", "Цифровой нотариат" и "Е-нотари".

- Особое внимание уделяется развитию цифровой трансформации в сфере юстиции. Главная цель - создание комфортных условий для граждан, сокращение временных и финансовых затрат. Проект робота-судебного исполнителя стал одной из эффективных инициатив в этом направлении, - отметила руководитель департамента.

Система автоматически исполняет документы по задолженностям в размере до 20 месячных расчетных показателей (МРП). Благодаря этому граждане освобождаются от оплаты услуг частных судебных исполнителей и не несут дополнительных расходов.

Кроме того, посредством информационной системы "Е-Заң көмегі" жители могут в онлайн-режиме обращаться за помощью к юридическим консультантам и адвокатам. Проект "Цифровой нотариат" позволяет оформлять доверенности через видеосвязь, а сервис "Е-нотари" предоставляет возможность в электронном формате выразить возражение на исполнительную надпись.

В целях повышения доступности правовой помощи в районах и сельских округах региона функционируют 76 кабинетов права.

Помимо этого, цифровые решения внедряются и в сфере защиты прав интеллектуальной собственности. В настоящее время к Единой цифровой платформе подключены два театра региона, областная филармония, оркестр казахских народных инструментов и два кинотеатра. Система позволяет обеспечивать защиту авторских прав и прозрачность выплаты вознаграждений.