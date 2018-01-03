Как стало известно, на трассе Уральск-Атырау столкнулись автомобиль марки "Фольксваген" и "Киа Рио". Водитель "Фольксвагена" направлялся в село Тайпак, а "Киа Рио" ехал в сторону города Уральск. По словам заместителя управления здравоохранения ЗКО Гульнар АБДРАХМАНОВОЙ, в этом ДТП пострадали 7 человек. - Две женщины 49 и 56 лет скончались на месте до приезда скорой помощи. Остальные пять человек были доставлены в Акжайыкскую ЦРБ. 54-летний мужчина с политравмами не совместимыми с жизнью скончался в больнице. Санавиацией был организован выезд реаниматолога, нейрохирурга, травматолога и гинеколога. 55-летняя женщина была была доставлена в коме, ей провели операцию, однако спаси ее не удалось, - рассказала Гульнар АБДРАХМАНОВА. В управлении здравоохранения отметили, что в ДТП пострадала 23-летняя беременная женщина. - Она находится на 28 неделе беременности. Ее состояние оценивается как тяжелое. Девушка была доставлена в перинатальный центр Областной клинической больницы, - пояснила Гульнар АБДРАХМАНОВА. - Еще двое мужчин 1967 и 1991 года рождения находятся в Акжайыкской районной больнице, их состояние оценивается как средней тяжести.