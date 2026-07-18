Мошенники больше не возьмут кредит на ваше имя: как включить защиту «Стоп-кредит»

В АРРФР рассказали, как за пару минут обезопасить свои данные от мошенников и поставить запрет на оформление займов онлайн.

Мошенники все чаще оформляют онлайн-кредиты на ничего не подозревающих казахстанцев. Чтобы обезопасить себя, Агентство по регулированию и развитию финансового рынка предлагает воспользоваться сервисом добровольного отказа от получения займов.

Эта функция, известная как "Стоп-кредит", позволяет поставить надежный барьер для банков и микрофинансовых организаций. Если вы не планируете брать взаймы в ближайшее время, лучше активировать запрет - это займет всего пару минут.

Как активировать "Стоп-кредит"

Подключить услугу можно онлайн через портал egov.kz или приложение E-gov Mobile.

Через сайт:

Авторизуйтесь в личном кабинете.

Перейдите в раздел "Сервисы" и выберите "Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов".

Заполните форму и подпишите заявление с помощью ЭЦП.

Через приложение E-gov Mobile:

На главной странице выберите раздел "Популярные услуги".

Нажмите "Отказ от займов и микрокредитов".

Введите данные и подтвердите операцию электронной подписью.

Как это работает?

После активации услуги в вашей кредитной истории появляется соответствующая пометка. Теперь, когда банк или МФО будет проверять заемщика, система увидит запрет и автоматически отклонит заявку.

Более того, законодательство защищает граждан: если кредит все же выдали, несмотря на действующий "стоп-кредит", такой договор подлежит списанию. Финансовая организация не имеет права требовать возврата денег, оформленных незаконно.

Важные нюансы

Сервис гибкий: вы можете отменить запрет в любой момент, когда решите взять реальный кредит. Однако помните, что эта защита действует только для организаций, которые проверяют кредитные бюро. Ломбарды и другие подобные конторы, работающие по своим правилам, могут не учитывать этот статус.

На 1 июля 2026 года услугой уже воспользовались 6,3 миллиона раз - это показывает, насколько востребован инструмент для защиты личных финансов.

