Мошенники больше не возьмут кредит на ваше имя: как включить защиту «Стоп-кредит»

Мошенники все чаще оформляют онлайн-кредиты на ничего не подозревающих казахстанцев. Чтобы обезопасить себя, Агентство по регулированию и развитию финансового рынка предлагает воспользоваться сервисом добровольного отказа от получения займов.
Эта функция, известная как "Стоп-кредит", позволяет поставить надежный барьер для банков и микрофинансовых организаций. Если вы не планируете брать взаймы в ближайшее время, лучше активировать запрет - это займет всего пару минут.
Как активировать "Стоп-кредит"
Подключить услугу можно онлайн через портал egov.kz или приложение E-gov Mobile.
Через сайт:
- Авторизуйтесь в личном кабинете.
- Перейдите в раздел "Сервисы" и выберите "Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов".
- Заполните форму и подпишите заявление с помощью ЭЦП.
Через приложение E-gov Mobile:
- На главной странице выберите раздел "Популярные услуги".
- Нажмите "Отказ от займов и микрокредитов".
- Введите данные и подтвердите операцию электронной подписью.
Как это работает?
После активации услуги в вашей кредитной истории появляется соответствующая пометка. Теперь, когда банк или МФО будет проверять заемщика, система увидит запрет и автоматически отклонит заявку.
Более того, законодательство защищает граждан: если кредит все же выдали, несмотря на действующий "стоп-кредит", такой договор подлежит списанию. Финансовая организация не имеет права требовать возврата денег, оформленных незаконно.
Важные нюансы
Сервис гибкий: вы можете отменить запрет в любой момент, когда решите взять реальный кредит. Однако помните, что эта защита действует только для организаций, которые проверяют кредитные бюро. Ломбарды и другие подобные конторы, работающие по своим правилам, могут не учитывать этот статус.
На 1 июля 2026 года услугой уже воспользовались 6,3 миллиона раз - это показывает, насколько востребован инструмент для защиты личных финансов.