Балхаш отметил День металлурга масштабным гала-концертом

17 июля на побережье озера Балхаш состоялся праздничный Metallurg Fest, посвящённый Дню металлурга. Масштабный концерт объединил тысячи жителей и гостей города, работников предприятий, ветеранов отрасли и их семьи.

День металлурга имеет особое значение для Балхаша — города, история и развитие которого неразрывно связаны с металлургическим производством. Праздник стал знаком признательности людям труда, вносящим вклад в развитие предприятия, города и отечественной промышленности.

Для гостей подготовили насыщенную концертную и развлекательную программу. На площадке работали интерактивные зоны, детские площадки, а также пространство для создания коллективного арт-панно, посвящённого труду металлургов и истории «Казахмыса».

Музыкальную программу открыли коллектив Timur Teams и исполнитель IL’HAN. Особенно тепло зрители встретили работников Балхашского медеплавильного завода Ерсултана Сакенова и Адильжана Бисенбаева, выступающих под сценическим именем ERS & Adilzhanym. Их песни, посвящённые жизни и труду металлургов, нашли искренний отклик у публики.

Ярким визуальным акцентом вечера стало световое шоу «Салтанат» в исполнении группы CrossFire, объединившее национальные образы, современную хореографию и световой реквизит.

На сцене также выступили Болат Кусаинов, Жанар Дугалова и легендарный вокально-инструментальный ансамбль «Ялла». Главным музыкальным событием вечера стал выход группы «Ирина Кайратовна», превратившей побережье озера в большой танцпол под открытым небом.

Концерт сопровождался тематическими интерактивами и живым общением с публикой. Ведущие Марат Оралгазин и Еркебулан Мырзабек напоминали гостям о бережном отношении к окружающей среде и необходимости поддерживать чистоту на территории праздника.

Завершился вечер ярким салютом в честь металлургов. Безопасность гостей обеспечивали сотрудники правоохранительных органов, а после концерта работники коммунальных служб и неравнодушные жители очистили территорию побережья.

Празднование Дня металлурга вновь объединило Балхаш вокруг профессии, которая на протяжении десятилетий определяет характер города, его трудовые традиции и будущее.