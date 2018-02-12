40 волонтеров смогли поработать в службе скорой помощи в Атырау

Волонтеры выехали на вызовы горожан вместе с бригадой службы 103, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Инициатором необычного проекта выступил атырауский волонтер Арман КАСЫМОВ, который в течение 2008-2011 годов работал помощником на городской станции скорой помощи. - В настоящее время наблюдается обострение различных простудных заболеваний, вызовов к диспетчерам 103 поступает очень много. Работа у медиков усложнилась, зачастую бригад не хватает, поэтому мы решили возобновить проект по привлечению волонтеров к работе на скорой, - рассказывает Арман КАСЫМОВ. По словам молодого человека,