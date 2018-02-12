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Социум

40 волонтеров смогли поработать в службе скорой помощи в Атырау

Волонтеры выехали на вызовы горожан вместе с бригадой службы 103, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Инициатором необычного проекта выступил атырауский волонтер Арман КАСЫМОВ, который в течение 2008-2011 годов работал помощником на городской станции скорой помощи. - В настоящее время наблюдается обострение различных простудных заболеваний, вызовов к диспетчерам 103 поступает очень много. Работа у медиков усложнилась, зачастую бригад не хватает, поэтому мы решили возобновить проект по привлечению волонтеров к работе на скорой, - рассказывает Арман КАСЫМОВ. По словам молодого человека,
gorod
40 волонтеров смогли поработать в службе скорой помощи в Атырау
Волонтеры выехали на вызовы горожан вместе с бригадой службы 103, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Инициатором необычного проекта выступил атырауский волонтер Арман КАСЫМОВ, который в течение 2008-2011 годов работал помощником на городской станции скорой помощи. - В настоящее время наблюдается обострение различных простудных заболеваний, вызовов к диспетчерам 103 поступает очень много. Работа у медиков усложнилась, зачастую бригад не хватает, поэтому мы  решили возобновить проект по привлечению волонтеров к работе на скорой, - рассказывает Арман КАСЫМОВ. По словам молодого человека, вместо ожидаемых 10 - 12 человек принять участие в мастер-классе пришло около 40 желающих. В свою очередь врачи городской станции скорой помощи ознакомили всех участников мастер-класса с новыми правилами оказания первой помощи населению, работой диспетчерской службы и линейных бригад. В симуляционном кабинете фельдшерами скорой помощи были проведены мастер-классы, тренинги по оказанию первой медицинской помощи. - Так как в социальных сетях много негатива о службе скорой помощи, попросили волонтеров и блогеров один день провести на линии с бригадами 103 и в диспетчерской службе, чтобы самим удостовериться, как работает служба и довести эту информацию до населения. Все с энтузиазмом согласились и были распределены по бригадам и в диспетчерскую службу 103, - рассказала главный врач КГКП "Атырауская городская станция скорой медицинской помощи" Гульнафис ТАНБАЕВА.
90a2EvdYI4E Ерлан ОМАРОВ
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