27 детей и взрослых 5 октября утром ехали в поход за город, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Для этого через соцсети наняли автобус. Дети – пятиклассники школы –гимназии №9 г. Актобе. На объездной трассе «Северный обход» в районе поселка Акшат автобус столкнулся с автомашиной «Ниссан» и перевернулся. По уточненным данным департамента полиции, в автобусе находились 18 детей и 9 родителей. Всех детей доставили в областную детскую больницу, взрослых - в больницу скорой медицинской помощи. Госпитализировали двух детей, 2-летнего малыша, которого родителя взяли с собой в поход, - в реанимацию. - У него черепно-мозговая травма и скальпированная рана мягких тканей головы. Состояние стабильное, ребенка готовят к операции, - сообщил глава облздрава Асет Калиев. - У второго ребенка резаная рана руки, ее будут зашивать. Опасных для жизни травм ни у кого нет. В больницу скорой медицинской помощи доставили 10 человек, семерым оказали амбулаторную помощь, двух женщин и мужчину госпитализировали. - Состояние у всех средней тяжести, – сообщил главврач больницы Сакет Капанов. – у одной женщины перелом позвоночника и сотрясение мозга, у второй перелом ключицы и 2 ребер, у мужчины перелом грудного отдела позвоночника. Водитель автобуса не пострадал, трое граждан Таджикистана, которые находись в «Ниссане», тоже не пострадали, их осмотрели, отправили домой. Как сообщил глава ДП Актюбинской области Атыгай Арыстанов, машина их не на ходу, принимаются меры по отправке людей на родину. Всех больных посетил глава области Ондасын Уразалин. - Все произошло из-за того, что не было взаимодействия между школой и родителями. Правоохранительные органы во всем разберутся. Нам сейчас главное, оказать необходимую помощь пострадавшим. Главное все живы, - сказал он. Напомним, школьный автобус с детьми столкнулся с легковушкой и упал на бок. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.