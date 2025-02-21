5 методов лечения рака желудка 4 стадии в Германии

На последней стадии рака желудка появляются метастазы, и кажется, что ничего сделать уже нельзя. Но это не так. Мы предлагаем ознакомиться с 5 методами лечения рака желудка 4 стадии в Германии, которые могут подарить человеку ещё несколько лет активной жизни.1. Паллиативные операцииПри раке желудка на последней стадии не делают радикальных операций, которые потенциально могут вылечить пациента, потому что рак уже распространился в организме. Но проводятся паллиативные вмешательства, которые:Устраняют симптомыПредотвращают осложненияПовышают продолжительность жизниСоздают условия для дальнейшег

На последней стадии рака желудка появляются метастазы, и кажется, что ничего сделать уже нельзя. Но это не так. Мы предлагаем ознакомиться с 5 методами лечения рака желудка 4 стадии в Германии , которые могут подарить человеку ещё несколько лет активной жизни.

1. Паллиативные операции

При раке желудка на последней стадии не делают радикальных операций, которые потенциально могут вылечить пациента, потому что рак уже распространился в организме. Но проводятся паллиативные вмешательства, которые:

Устраняют симптомы

Предотвращают осложнения

Повышают продолжительность жизни

Создают условия для дальнейшего более эффективного системного лечения рака

С паллиативной целью проводятся субтотальная гастрэктомия (удаление большей части желудка) или желудочное шунтирование. Эти операции позволяют избежать блокирования пищеварительного тракта, уменьшают опухолевую интоксикацию, боль и кровотечения. Ещё они дают время и возможности для более эффективного системного метода лечения рака.

Вместо открытой или лапароскопической операции может применяться и эндоскопия. В этом случае инструменты вводятся через рот, горло и пищевод в желудок. Врач разрушает часть опухоли, блокирующей продвижение пищевого комка, и устанавливает стент в области сужения.

2. Системная терапия

В то время как в большинстве стран с низким уровнем медицины основу лечения по-прежнему составляет цитостатическая химиотерапия, в Германии широко применяются таргетная и иммунная терапия.

Таргетная терапия чаще всего проводится моноклональными антителами к HER2. Она дополняет эффект от химиотерапии, улучшая прогноз для пациентов.

Кроме обычных «неконъюгированных» антител в Германии и других развитых странах применяется новая группа препаратов: конъюгаты антитело-лекарственное средство. Обычно это терапия второй линии. К препаратам, нацеленным на HER2, присоединены химиопрепараты. В результате антитела доставляют их прямо к раковым клеткам, обеспечивая более мощный и избирательный противоопухолевый эффект.

При запущенном раке желудка также используют препараты, нацеленные на VEGF. Они мешают создавать новые сосуды, которые нужны для питания опухоли.

Небольшое количество пациентов с раком желудка считаются кандидатами на лечение ингибиторами TRK. Их можно использовать при изменениях гена NTRK.

С недавнего времени применяются новые препараты, нацеленные на белок CLDN18.2. Они эффективны при HER2-отрицательном раке. Эти лекарства обычно вводятся 2-3 раза в неделю, одновременно с химиотерапией.

При раке желудка также используется иммунотерапия ингибиторами PD-1. Они препятствуют уклонению опухоли от иммунного ответа.

Оптимальная системная терапия хотя и не излечивает рак последней стадии, но помогает добиться хороших показателей выживаемости пациентов. Она также повышает качество жизни и защищает от осложнений.

3. Циторедуктивная хирургия и HIPEC

Некоторым пациентам предлагается циторедуктивная операция по удалению желудка и всех видимых опухолевых очагов в брюшной полости. В отличие от некоторых других онкозаболеваний, при раке желудка такая операция может быть выполнена только при невысоком индексе канцероматоза (обычно не более 7), поэтому она применяется не так часто. Но если пациент считается кандидатом на эту операцию, для него это отличная возможность получить отличный лечебный результат. После удаления всех опухолей и промывания брюшной полости нагретым раствором химиопрепаратов (процедура HIPEC) наступает длительная ремиссия. Её продолжительность можно дополнительно увеличить качественной системной терапией.

4. Внутрибрюшинная аэрозольная химиотерапия под давлением (PIPAC)

Метод PIPAC, в отличие от HIPEC, проводится как отдельная малоинвазивная процедура. Её суть состоит в том, что через несколько проколов на животе проводится обработка брюшной полости химиопрепаратами в форме аэрозоля. Он подается под давлением. В результате раствор достигает всех участков брюшной полости и разрушает раковые клетки. Процедура уменьшает асцит и помогает контролировать рост опухолей.

5. Химиоэмболизация

Малоинвазивная процедура, которую делают через разрез на ноге или руке. Изнутри сосудов врачи закупоривают артерии, питающие опухоль в желудке, крошечными шариками с химиопрепаратами. В результате опухоль не получает кровоснабжения, уменьшается в размерах, а также решается проблема желудочных кровотечений.

В онкологии появляется всё больше возможностей для лечения рака последней стадии. Если вы хотите поехать в Германию для диагностики, биопсии, облучения или любых других процедур, выбрать клинику и записаться на удобные даты можно через сервис Booking Health.