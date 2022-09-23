Скриншот с видео Пожар произошёл 22 сентября около 16:00 в посёлке Жетыгуль Сырымского района. По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, на территории крестьянского хозяйства «Жарас» произошло загорание 600 тонн сена. Предварительная площадь составила один гектар. Пожар локализован в 7:48, полностью ликвидировать удалось в 8:44. Жертв и пострадавших нет. rhNo-d9yN3E Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.