600 тонн зимних кормов заготовили в Атырау. Дополнительно сено и корма завозят из ЗКО и Актюбинской области.

Главный специалист областного управления сельского хозяйства и земельных отношений Жасулан Султангалиев рассказал, что в Атырау заготовили около 600 тысяч тонн зимних кормов. Уже в продажу поступило более 500 тонн сена и 44 500 тонн комбикорма.

— К октябрю объём собранного сена планируем довести до 605 тысяч тонн. Помимо утвержденной нормы для дополнительных нужд транспортируют сено и корма из ЗКО и Актюбинской области. Рулон местного сена стоит 6 500 тенге, а средняя цена корма — 1500 тенге за мешок, — пояснил Жасулан Султангалиев.

По словам спикера, в области насчитывается 230 894 голов крупного рогатого скота и 634 240 голов мелкого рогатого скота. В прошлом году объем заготовленных кормов составил 52 900 тонн.







