67% составила явка на одном из избирательных участков в ЗКО

Такая явка составила за семь часов выборов, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото Медета МЕДРЕСОВА Как рассказала председатель избирательного участка №493 Желаевского сельского округа Тамара Мурадимова, на их участке за семь часов голосования явка составила 60,2%. Здесь в списках избирателей числится 1 706 человек, из них уже проголосовали 1 027 человек. - Выборы проходят в штатном режиме, люди приходят голосовать в хорошем настроении, хвалят за хорошую организацию, - отметила Тамара Мурадимова. Как проинформировали в территориальной избирательной комиссии, на избирательном участке №187, который н