- Выборы проходят в штатном режиме, люди приходят голосовать в хорошем настроении, хвалят за хорошую организацию, - отметила Тамара Мурадимова.Как проинформировали в территориальной избирательной комиссии, на избирательном участке №187, который находится в Западно-Казахстанском аграрно-техническом университете явка за семь часов явка составила 67%, на участке №415 в Западно-Казахстанском университете им. М. Утемисова - явка свыше 55%. Жители посёлков также принимают активное участие в выборах президента, там явка составляет также более 60%. На каждом участке за процедурой голосования и прозрачностью выборов следят независимые наблюдатели от партии «Аманат», ОСДП, Центр не партийного наблюдения, неправительственных организаций и международный наблюдатель от СНГ. Серьёзных нарушений на данный момент ими зафиксировано не было. Как сообщила на брифинге в ЦИК Анастасия Щегорцова, член Центризбиркома РК, по состоянию на 16:00 явка избирателей на внеочередные президентские выборы в Казахстане достигла 62,34%. В ЗКО явка на этот час составила 54,62%. Двери избирательных участков в области сегодня распахнулись в семь утра. Узнать свой участок можно по ссылке. В ЗКО насчитывается 505 избирательных участков, из них 144 закрытых. В список избирателей по области вошло 442 903 человека.
67% составила явка на одном из избирательных участков в ЗКО
Такая явка составила за семь часов выборов, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото Медета МЕДРЕСОВА Как рассказала председатель избирательного участка №493 Желаевского сельского округа Тамара Мурадимова, на их участке за семь часов голосования явка составила 60,2%. Здесь в списках избирателей числится 1 706 человек, из них уже проголосовали 1 027 человек. - Выборы проходят в штатном режиме, люди приходят голосовать в хорошем настроении, хвалят за хорошую организацию, - отметила Тамара Мурадимова. Как проинформировали в территориальной избирательной комиссии, на избирательном участке №187, который н