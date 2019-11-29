72 тонны сена за сутки сгорело в ЗКО

12 тонн сена сгорело в районе Байтерек, еще 60 тонн в Бурлинском районе, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщил начальник управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты ДЧС ЗКО Ерлан Турегелдиев, первый пожар произошел 27 ноября в 23.30 в поселке Октябрьское района Байтерек. – Во дворе частного жилого дома горела хозяйственная постройка на площади 20 квадратных метров и более 12 тонн сена, всего сгорело 50 рулонов. Пожар был ликвидирован в 4. 01. На месте работали четыре пожарных и одна единица техники, - рассказал Ерлан Турегелдиев. Еще один пожар