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Происшествия Социум

72 тонны сена за сутки сгорело в ЗКО

12 тонн сена сгорело в районе Байтерек, еще 60 тонн в Бурлинском районе, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщил начальник управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты ДЧС ЗКО Ерлан Турегелдиев, первый пожар произошел 27 ноября в 23.30 в поселке Октябрьское района Байтерек. – Во дворе частного жилого дома горела хозяйственная постройка на площади 20 квадратных метров и более 12 тонн сена, всего сгорело 50 рулонов. Пожар был ликвидирован в 4. 01. На месте работали четыре пожарных и одна единица техники, - рассказал Ерлан Турегелдиев. Еще один пожар
Арайлым Усербаева
72 тонны сена за сутки сгорело в ЗКО
12 тонн сена сгорело в районе Байтерек, еще 60 тонн в Бурлинском районе, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как сообщил начальник управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты ДЧС ЗКО Ерлан Турегелдиев, первый пожар произошел 27 ноября в 23.30 в поселке Октябрьское района Байтерек. – Во дворе частного жилого дома горела хозяйственная постройка на площади 20 квадратных метров и более 12 тонн сена, всего сгорело 50 рулонов. Пожар был ликвидирован в 4. 01. На месте работали четыре пожарных и одна единица техники, - рассказал Ерлан Турегелдиев. Еще один пожар произошел 28 ноября в 00.05 в поселке Приуральное Бурлинского района, где сгорело 60 тонн сена. Стоит отметить, что с начала года на территории области произошло 60 пожаров в местах складирования сена. – Спасатели области обеспокоены участившимися пожарами в населенных пунктах – горит заготовленное на зиму сено и хозпостройки. При этом всегда есть угроза, что огонь может перекинуться на жилые дома. Поэтому хозяевам надо быть особенно осторожными и соблюдать правила пожарной безопасности. Необходимо помнить, что сено, солома и иные корма являются чрезвычайно легко воспламеняемыми и пожароопасными материалами. Поэтому грубые корма необходимо складировать в наиболее удаленных от жилых домов, хозяйственных построек и дорог местах, - добавил Ерлан Турегелдиев.
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Пожар сено

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