В мероприятии приняли участие 850 детей в возрасте от 9 до 13 лет, включая детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из малообеспеченных и многодетных семей, а также одаренных детей в школе, спорте, творчестве и общественной жизни. В ходе праздничного мероприятия ребята увидели новогоднее видеопоздравление президента Республики Казахстан. Поздравил детей с наступающим новым 2018 годом и глава региона Нурлан Ногаев. - Сегодня в регионе учатся 116 тысяч школьников, созданы все необходимые условия, для того, чтобы вы достойно учились, применяются современные технологии, технически оборудованы школы и детские сады. И ваша задача - использовать все возможности, чтобы оправдать надежды ваших родителей, бабушек и дедушек. Вы лучшие из лучших, и другие дети должны брать с вас пример, - обратился к юным гостям праздника Нурлан НОГАЕВ. Вниманию детей была представлена праздничная программа с персонажами из сказок, с которыми дети водили хоровод вокруг зеленой красавицы, пели песни, танцевали и играли в различные игры. Каждый из ребят получил новогодний подарок от президента - зимнюю теплую одежду, обувь, спортивную форму, учебные принадлежности и сладости.