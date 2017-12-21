9-летнему мальчику с ДЦП из Уральска требуются деньги на лечение в Германии
Давид ЮДАКОВ родился с патологией мозга, расщелиной мягкого неба, пахово-мошоночночной грыжой. Позже мальчик стал страдать приступами эпилепсии и ДЦП, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото предоставлено родителями мальчика
Как рассказала мама Давида ЮДАКОВА Елена, ее сын родился 9 лет назад, и вот уже 7 лет он принимает очень сильные препараты.
- Родился он с патологией мозга - апплазия мозолистого тела. У него также была диагностирована расщелина мягкого неба и пахово-мошоночная грыжа. Ему провели три операции, вставили пластину в нёбо и удалили грыжу. Когда ему исполнилось два года, у него начались приступы эпилепсии, тогды сыну выписали тяжелые препараты, из-за которых резко ухудшилось его развитие. После каждого такого приступа у него буквально "сгорают" клетки мозга, - рассказала Елена.
Сплетение нервных волокон в головном мозге соединяющее правое и левое полушария, это и есть мозолистое тело (corpus callosum), состоящее более, чем из двухсот миллионов нервных волокон. В случае аплазии (агенезии) и гипоплазии мозолистого тела основная спайка, образованная комиссуральными волокнами или частично, или полностью отсутствует и третий желудочек остается открытым.
Позже Давиду был поставлен диагноз ДЦП и задержка развития.
- Сейчас он совсем не разговаривает, ходит с поддержкой, и сам себя не обслуживает. За все эти годы лечения положительного результата очень мало, динамика совсем незначительная, - пояснила мама Давида.
По словам родителей, у мальчика есть шанс на восстановление, но для этого ему нужно пройти лечение за границей. Нам нужно поехать в Германию, в неврологическую детскую клинику г. Шенберг для определения правильного диагноза и назначения лечения. Нам требуется немалая сумма - 15 тысяч евро. Это единственный ребенок, работает только муж, я сижу с Давидом. Мы обычная семья, и таких денег нам за всю жизнь не скопить и не заработать, - говорит мама мальчика.
Все, кто желает помочь Давиду, могут перечислить деньги на Киви кошелек 87055772250 или счет народного банка KZ566010002009230837
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