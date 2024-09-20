Суд города Актобе рассмотрел гражданское дело по иску пожилой женщины к своим детям. Она просила суд обязать их выплачивать ей алименты. Пенсионерка мотивировала свои требования тем, она является матерью-героиней и страдает множеством хронических заболеваний по возрасту. Третьим лицом по делу выступала самая младшая дочь.

Истец в своем иске пояснила, что младшая дочь на данный момент проживает вместе с ней и помогает материально. Следовательно она просила суд взыскать алименты на своё содержание только с восьми ответчиков-детей. Она пожаловалась, что дети ее не посещают, что не видела их порядка 5-6 лет. Кстати, они не предоставили суду достаточных доказательств того, что материально помогают матери.

Младшая дочь в суде доказала, что заботится о нетрудоспособной матери. Между тем, ответчики заявили, что младшая дочь не впускает их в дом для встречи с матерью. Однако суд не принял их доводы во внимание. Суд посчитал их слова, как одним из способов от уклонения обязанностей по оплате алиментов.

– Суд установил, что истец имеет право на алименты от своих детей, но учел, что четверо из них достигли пенсионного возраста и относятся к нетрудоспособным лицам, с которых не подлежит взыскание алиментов. Принято во внимание наличие у ответчиков на иждивении детей инвалидов и несовершеннолетних детей, - говорится в сообщении пресс-службы областного суда.

Таким образом, суд частично удовлетворил иск матери-героини. Четверо детей пенсионерки обязаны будут выплачивать алименты в размере семи МРП каждый (25844 тенге).

Решение суда не вступило в законную силу.







