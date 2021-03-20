Погода на 21 марта

На большей части западного Казахстана ожидается снег и дождь. Как сообщили в РГП "Казгидромет", 21 марта в Уральске днем температура воздуха повысится до 2 градусов тепла, ночью пройдет снег, -7 градусов. В Атырау днем ожидается дождь, +5 градусов, ночью столбики термометров покажут -3 градуса. Снег выпадет в Актобе, -2 градуса днем, -5 градусов ночью. В Актау будет дождь, 9 градусов тепла днем, +3 градуса ночью. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.