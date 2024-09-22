По состоянию на конец июля 2024 года кредиты на строительство и приобретение жилья, выданные населению, достигли 5,9 трлн тг — на 13,9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

По данным ranking.kz, в последние годы наблюдается устойчивый рост спроса на ипотечные кредиты, что связано как с повышением уровня жизни граждан, так и с проводимыми мерами по обеспечению доступности приобретения жилья. Объём кредитов на приобретение жилья вырос на 5%.

По состоянию на конец июля 2024 года кредиты на строительство и приобретение жилья, выданные населению, достигли 5,9 трлн тг — на 13,9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом за пять лет объём рынка ипотечного кредитования вырос более чем в 3,5 раза. Ощутимый рост объёма ипотечных займов наблюдается с 2018 года.