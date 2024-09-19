На основании обращения фонда в адрес аппарата правительства пресс-служба правительства согласилась пересмотреть ограничение доступа журналиста в здание до 31 декабря 2024 года.

Журналистка Жания Уранкаева, корреспондент издания Press.kz, опубликовала пост на своей странице в Facebook, в котором сообщила, что спустя две недели ситуацию с доступом в здание правительства удалось разрешить.

Как сообщили в прессозащитной организации «Адил соз», достигнуто соглашение «об урегулировании» вопроса доступа журналистки в здание правительства.

— На основании обращения фонда в адрес аппарата правительства пресс-служба правительства согласилась пересмотреть ограничение доступа журналиста в здание до 31 декабря 2024 года. Жания Уранкаева может вернуться к исполнению своих профессиональных обязанностей в полной мере, соблюдая правила о пропускном и внутриобъектовом режиме, а также иные документы, регулирующие деятельность представителей СМИ в здании правительства, — говорится в сообщении.

Соглашение в «Адил соз» назвали «ярким примером конструктивного диалога» между представителями СМИ и сотрудниками государственных органов.

В фонде также выразили искреннюю признательность аппарату правительства и пресс-службе правительства «за их позицию открытости и приверженности принципам справедливости и законности».