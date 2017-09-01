Встреча главы региона с аграриями состоялась на полях ТОО «Акжар-Агро» - одного из самых успешных и передовых хозяйств Хромтауского района. Бердыбек Сапарбаев побеседовал с главами крестьянских хозяйств, ответил на интересующие их вопросы и поставил перед ними ряд задач, основная из которых – завершить уборочную кампанию вовремя. - Сейчас темпы работ по области хорошие, необходимо их удержать. Важно не только оперативно собрать урожай, но и сохранить его. Также уже сегодня вы должны позаботиться о заготовке качественного семенного материала на следующий год, - подчеркнул аким области. Посевная площадь сельскохозяйственных культур по области в текущем году составила 656 тысяч гектаров. Уборка урожая уже началась во всех районах области. По данным управления сельского хозяйства, в уборочной кампании задействовано свыше 1500 комбайнов и столько же грузовых автомобилей. На проведение осенне-полевых и уборочных работ выделено 10,9 тысячи тонны удешевленного дизельного топлива. Данный объем полностью покрывает потребность хозяйств. Кроме того, аким области ознакомился с ходом строительства врачебной амбулатории на 50 посещений в селе Акжар, строящейся в рамах ГЧП, а также заложил капсулу на месте возведения нового завода по производству растительного масла и кормового шрота. Планируется, что завод введут в эксплуатацию к лету 2018 года. В год здесь намерены производить 15,5 тысячи тонны подсолнечного масла и 22 тысячи тонн корма. Предприятие будет самостоятельно выращивать сырье для производства – семена подсолнечника. Реализация проекта, который обеспечит постоянными рабочими местами около 100 человек, стала возможной благодаря мерам государственной поддержки – часть денежных средств привлечена через дочернее предприятие АО НУХ «КазАгро». Общая стоимость проекта – 1,2 млрд тенге.