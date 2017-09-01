Слово "курбан" на арабском языке означает "приближение", то есть приближение к Аллаху посредством духовного очищения и совершения благих дел. А в исламе этот термин имеет значение "жертвоприношение, совершаемое с намерением и в соответствии со всеми требованиями Шариата. Курбан айт приходится на 70 день после окончания поста Ораза. Исчисление, согласно лунному календарю, ежегодно изменяется с разницей примерно в 10 дней. В этот день мусульмане приносят в жертву овцу, корову, барана или верблюда. Считается, что тот, кто выполнил курбан-шалу, обеспечил семье благополучие. Происхождение Курбан-байрама связано с историей о жертвоприношении пророка Ибрахима (Авраама), описанной в священных текстах всех трех монотеистических религий - ислама, христианства и иудаизма. Господь, испытывая своего пророка, повелел ему принести в жертву сына, после чего, видя его твердость в вере, приказал принести в жертву барашка и отпустить сына. Фото Медета МЕДРЕСОВА

Сегодня, 1 сентября, отмечается один из главных мусульманских праздников Курбан Айт. В центральную мечеть Уральска пришли сотни горожан на праздничный айт намаз, где всех присутствующих с праздником поздравил аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ. - Сегодня весь мир отмечает этот светлый праздник. От всего сердца поздравляю всех мусульман с праздником, желаю здоровья и благополучия, - поздравил аким ЗКО. Также всех присутствующих поздравил главный имам области Руслан СУЛТАНОВ. В этом году для жертвоприношений было выделено пять мест - промзона на Желаево, рыбцех в Зачаганске, также зарезать барана можно по ул. Актюбинской, 298 (ИП «Куспанов»), Вторая Молодежная, 1/6 (ТОО "Батыс Адал ЕТО") и рынок "Ел-Ырысы". На рынке "Ел-Ырысы" стоимость закола животного составляла 2 тысячи тенге, а чтобы опалить голову животного, нужно было заплатить 500 тенге. Стоимость жертвенных животных варьировалась от 15 до 35 тысяч тенге. - В этом году я впервые решила принести жертвоприношение. Это осознанный шаг, я этого очень хотела. Для всех мусульман - это большой праздник. После того как совершу обряд жертвоприношения, мясом я поделюсь с соседкой, часть оставлю себе и еще одну часть отвезу в детский дом, - рассказала Гуляйым. Как рассказал руководитель отдела ветеринарии города Уральск Рахит ЛУКПАНОВ, к 9 часам утра на рынок прибыло более 100 грузовых "ГАЗелей" с животными.